(Di mercoledì 22 maggio 2024) Allenamento ok e primi segnali positivi per il campione di tennis Dopo essere sbarcato ieri sera a Parigi, oggiha svolto il suo primo allenamento al Bois de Boulogne, dove domenica prossima 26 maggio scatterà il, seconda prova stagionale del Grande Slam.

Tennis, Jannik Sinner al via al Roland Garros: ok anche l'ultimo allenamento - Tennis, jannik sinner al via al Roland Garros: ok anche l'ultimo allenamento - Roland Garros: sinner c'è, dopo l'allenamento a Parigi ha sciolto la riserva L'altoatesino dopo la seduta di questa mattina sul centrale di Parigi col… Leggi ... informazione

Roland Garros: l'arrivo di un sorridente Sinner - Roland Garros: l'arrivo di un sorridente sinner - L'allenamento di jannik sinner con il giapponese Kei Nishioka è stato interrotto dalla pioggia sul centrale Philippe-Chatrier. I due hanno palleggiato sulla terra battuta resa umida dalle condizioni ... rainews

Jannik Sinner pronto per il Roland Garros - jannik sinner pronto per il Roland Garros - Dopo essere sbarcato ieri sera a Parigi, oggi jannik sinner ha svolto il suo primo allenamento al Bois de Boulogne, dove domenica prossima 26 maggio scatterà il Roland Garros, seconda prova stagionale ... adnkronos