Jannik Sinner giocherà il Roland Garros | la decisione del tennista a caccia del numero uno

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2024) La notizia che tutti i suoi tifosi stavano aspettando:parteciperà alla prossima edizione del, in programma da domenica 26 maggio. Dopo l’arrivo a Parigi nella giornata di ieri – martedì 21 maggio – ilitaliano ha svolto mercoledì il primo allenamento sulla terra rossa. Dunque, ora l’ufficialità: dopo il forfait agli Internazionali di Roma, – a causa di un infortunio all’anca – ildue del mondo sarà in campo agli Open di Francia – come ufficializzato dal suo manager, riporta La Gazzetta dello Sport – dove ha buone chance di conquistare la vetta della classifica mondiale. In virtù dei risultati dello scorso anno, quando uscì precocemente dal tabellone, e dell’attuale distanza da Novak Djokovic,inizierà già il torneo da virtualeuno e avrebbe potuto diventarlo anche senza scendere in campo.