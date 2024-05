Jannik Sinner giocherà ai Roland Garros | torna il sereno dopo il dolore all’anca

(Di mercoledì 22 maggio 2024), il giovane talento del tennis italiano, ha confermato la sua partecipazione alun periodo di incertezza dovuto a un infortunio. Il campione azzurro ha sciolto le riserve oggi, allenandosi per un’ora e mezza sul campo centrale di Parigi insieme al giapponese Kei Nishikori.Leggi anche:, la notizia più bellal’infortunio, fermo a causa di un problemache lo aveva costretto a rinunciare agli Internazionali di Roma, ha ripreso a colpire la pallina solo sabato scorso a Montecarlo. Prima di allora, non giocava dal 30 aprile, quando aveva affrontato un duro match negli ottavi di finale a Madrid contro il russo Karen Khachanov. Questo periodo di inattività, durato 18 giorni, è stato significativo per un atleta del suo calibro, abituato a un intenso regime di allenamenti e competizioni.

