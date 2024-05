IX Municipio – La Lista Calenda sindaco | Tutela la Cecchignola è prioritaria | la nostra proposta di viabilita’ alternativa riduce costi e impatto ambientale

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di mercoledì 22 maggio 2024) “A novembre scorso abbiamo presentato una mozione frutto di un lungo lavoro di approfondimento tecnico iniziato oltre un anno fa, e aggiornata a marzo del 2024, con la quale chiediamo che il Campidoglio avvii contatti con l’amministrazione militare per valutare la totale riapertura di via dei Genieri, realizzando un sottopasso di 330 metri per consentire il libero passaggio del traffico pubblico e privato, ma lasciando invariate le funzionalità della Città militare. Dichiarazioni recenti, e che non condividiamo perché semplicistiche, paventano la non fattibilità del sottopasso per questo tratto di strada a causa di presunti “troppo alti”. Tutto questo è assolutamente errato: seguire il nostro suggerimento, anzi, consentirebbe addirittura risparmi che potrebbero essere destinati ad altri interventi necessari per il miglioramento della mobilità del quadrante. Tanto per cominciare, infatti, lasi realizza a consumo di suolo zero, perché utilizza una strada già esistente e in passato aperta al traffico privato, mentre il prolungamento di via Kobler, visti i grandi dislivelli da superare e lo svilupparsi lungo il fosso, tra boschi e valli, comporterebbe enormi, invasivi e costosi lavori per sbancamenti, riempimenti e consolidamenti e comporterebbe un inaccettabile e insostenibile costo