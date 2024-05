ITS riceve l’attestato dell’Edih Pride - Francesco De Stefano | Per noi uno step importantissimo

Leggi tutta la notizia su impresaitaliana

(Di mercoledì 22 maggio 2024) La ITS è tra le sei aziende che hanno beneficiato del progetto del Polo Regionale Innovazione Digitale Evoluta Consi va a certificare che l’azienda ha beneficiato del servizio TSCD – Tecnology Audit and Concept Development Service e che alla stessa è stato consegnato il Progetto di Trasformazione Digitale preparato dal team del partenariato. La ITS è tra le aziende che hanno ricevutoda Edoardo Imperiale, Ceo del Campania Dih- Rete Confindustria e Coordinatore Polo Regionale per l’Innovazione Digitale Evoluta. Per Edoardo Imperiale «la risposta delle aziende è incoraggiante, direi entusiasmante. Edihè un percorso, lo abbiamo avviato. Insieme il sistema produttivo e le competenze». La finalità del progetto è l’acquisizione di fondi che saranno utilizzati per la “digital transformation”, ad esempio intelligenza artificiale e cyber security, in ottica di crescita e digitalizzazione dei processi aziendali.