Italiano | Sogno Firenze in festa - conteranno i dettagli Ora testa al Cagliari

(Di mercoledì 22 maggio 2024), 22 maggio 2024 - Media Day in casa Fiorentina, con Vincenzoprotagonista all'interno del Media Center del Viola Park. Queste le considerazioni del tecnico gigliato, alla vigilia della sfida dima soprattutto in ottica finale di Atene. "Sono giorni particolari perché vogliamo prima essere concentrati sulla gara di domani a. Certo, questa è una giornata dedicata alla finale e posso solo dire che abbiamo fatto un percorso in Europa fantastico, di grande valore. Siamo riusciti a conciliare tanti impegni ed è un orgoglio per tutti essere qui oggi. Ma per noi adesso conta prima di ogni cosa. Vogliamo affrontare la gara con l'Olympiacos con l'esperienza fatta lo scorso anno".Domani affronterete Ranieri nella sua ultima partita. Ha qualcosa da dirgli? "Domani saremo gli ultimi avversari di una sua lunga carriera a dir poco fantastica.