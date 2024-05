Italiano | I tre anni qui a Firenze mi hanno lasciato tantissimo Parlerò del futuro dal 2 giugno

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 22 maggio 2024) A una settimana dalla finale di Conference League contro l’Olympiacos, il tecnico della Fiorentina, Vincenzo, ha parlato a Sky Sport, durante il media day organizzato oggi al Viola Park: «Situazione particolare, perché stiamo cercando di avere la concentrazione anche per la partita di domani. C’è bisogno di fare punti per aggiorna la nostra classifica, anche se siamo qui per parlare di Atene. Siamo ancora in finale. Abbiamo fatto un percorso in Europa di grande valore in questi due, riuscendo a lavorare sempre su tutti i fronti. Alzare un trofeo sarebbe un orgoglio per tutti. Adesso però testa a Cagliari, perché è importante, poi penseremo alla finale». Ranieri e il finale di campionato? «Saremo noi gli ultimi avversari della sua grandissima carriera. Sarò felice e contento di poterlo salutare. Dobbiamo fare come l’Atalanta, che è andata a Lecce a caccia di punti per blindare il suo posto in classifica.