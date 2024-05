ITALIA – GERMANIA | PARTITA IN DIRETTA

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Il grande giorno è arrivato, oggi anche la nazionale maschile farà il suo esordio nella Volleyball Nations League. Giannelli e compagni sono alla ricerca della matematica qualificazione per le Olimpiadi di Parigi 2024 e dovranno vincere più partite possibili in modo da guadagnare punti importanti e restare nei piani alti del Ranking. Sappiamo, infatti, che attraverso il Ranking gli azzurri possono qualificarsi per le tanto ambite Olimpiadi di Parigi 2024 Oggi gli azzurri faranno il loro esordio contro la, squadra che si è ampiamente qualificata ai Giochi Olimpici finendo al 1° posto nel girone, con ben 7 vittorie e 0 sconfitte. Laha affrontato un amichevole prima di approdare in VNL ed ha battuto 3-1 la Polonia. L’ha affrontato due amichevoli prima di approdare in VNL ed ha battuto 3-2 la Serbia e 3-1 la Turchia Bisogna fare molta attenzione allache si trova in un ottimo periodo di forma e che vanta un roster di tutto rispetto, con diversi giocatori d’esperienza.

Traffico droga dalla Germania in Sicilia, 15 arresti del Ros - Traffico droga dalla germania in Sicilia, 15 arresti del Ros - CALTANISSETTA, 22 MAG - Quindici persone sono state arrestate nell'ambito di un'operazione antidroga denominata Albana eseguita da Carabinieri del Ros coadiuvati, nella fase operativa, da personale de ... messaggeroveneto.gelocal

Volley, l’Italia vuole partire bene in VNL contro la Germania senza Grozer - Volley, l’italia vuole partire bene in VNL contro la germania senza Grozer - Inizia la stagione ufficiale e c'è già una bella occasione di riscatto per l'italia di Fefè De Giorgi che, al debutto in VNL, si trova di fronte quella ... oasport

Volley, a Rio c’è Italia-Germania. De Giorgi: “Due settimane per prenderci i Giochi. Ma il ranking è bestiale” - Volley, a Rio c’è italia-germania. De Giorgi: “Due settimane per prenderci i Giochi. Ma il ranking è bestiale” - Via alla Nations League maschile che qualifica a Parigi. Dopo la delusione del pass mancato, il ct alle prese con calcoli impossibili: “In otto partite ... repubblica