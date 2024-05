Italia-Germania oggi in tv - orario Nations League volley 2024 | programma e streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 22 maggio 2024)mercoledì 22 maggio (ore 22.30) si gioca, match valido per la2023 dimaschile. Gli azzurri incominciano la propria avventura nel prestigioso torneo internazionale, l’avventura inizia a Rio de Janeiro. I ragazzi del CT Fefé De Giorgi vogliono incominciare il proprio cammino con il piede giusto e andranno a caccia del successo in terra brasiliana. L’è chiamata a fare bene inperché al termine della fase preliminare si chiuderà il ranking FIVB e verranno assegnati gli ultimi cinque pass per le Olimpiadi di Parigi. L’obiettivo è molto vicino per i nostri portacolori, ma non bisognerà farsi sorprendere. Riflettori puntati sul palleggiatore Simone Giannelli, sugli schiacciatori Alessandro Michieletto e Daniele Lavia, sui centrali Gianluca Galassi e Simone Anzani, sull’opposto Yuri Romanò, sul libero Fabio Balaso.