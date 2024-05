Israele e i crimini di guerra Netanyahu rischia la cattura all’estero Ma tempi lunghi per la sentenza

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Roma, 22 maggio 2024 – Nulla è ancora scritto, c’è solo la richiesta dell’accusa d’arresto internazionale ai danni dei vertici die Hamas perdie contro l’umanità. Ciononostante la sola ipotesi che perpossa profilarsi il carcere, su disposizione della Corte penale internazionale, per come ha gestito – a suon di raid e operazioni di terra nella Striscia di Gaza – il dopo 7 ottobre, giorno della carneficina di Hamas nei kibbutz, è già un terremoto giuridico che mette a «rischio arresto» anche i viaggidel premier israeliano. A spiegarlo è Pietro Pustorino, ordinario di Diritto internazionale alla Luiss di Roma, per il quale, nell’istanza della Procura, “non c’è alcuna equiparazione” frae Hamas. WP:rinuncia a una grande offensiva su Rafah. Qatar: negoziati con Hamas in un vicolo cieco Palestinians walk along a main road near Nuseirat in the central Gaza Strip on May 21, 2024, amid the ongoing conflict between Israel and the militant Hamas group.