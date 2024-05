(Di mercoledì 22 maggio 2024) Mentreè sottoper il fimato dele 5il 7 ottobre dae ancora nelle mani dei terroristi, gli Usa intimano allo Stato ebraico di non compiere ritorsioni per il riconoscimento dello Stato della Palestina da parte di alcuni Paesi europei.

Israele, diffuso video choc delle soldatesse rapite da Hamas. Usa: "Non bloccate beni essenziali" - israele, diffuso video choc delle soldatesse rapite da Hamas. Usa: "Non bloccate beni essenziali" - Articolo in aggiornamentoNuovo video diffuso da israele relativo ai fatti del 7 ottobre, quando l'operazione "Diluvio" di Hamas ha rotto quel fragile equilobrio in Medioriente, riaprendo lo scontro tr ... msn

C'è un nuovo video choc di 5 soldatesse israeliane tenute in ostaggio - C'è un nuovo video choc di 5 soldatesse israeliane tenute in ostaggio - Herzog: «Il mondo deve vedere». Le giovani donne col volto e i vestiti insanguinate vengono incalzate dai terroristi: «Che belle sioniste, potete restare incinte» ... msn

Israele, il video choc delle soldatesse rapite da Hamas - israele, il video choc delle soldatesse rapite da Hamas - Il filmato diffuso dal Forum delle famiglie degli ostaggi: "Dobbiamo riportare tutti a casa" ... adnkronos