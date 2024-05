Le ultime provocazioni con cui Israele replica ai tentativi di applicazione del diritto internazionale - Le ultime provocazioni con cui israele replica ai tentativi di applicazione del diritto internazionale - perché - a suo dire - avrebbe preso "misure unilaterali contro israele". Smotrich ha chiesto pertanto che siano approvati in Cisgiordania nuovi insediamenti con 10mila di unità abitative, che sia ... fai.informazione

Israele come Hamas Così il procuratore Khan mina il diritto penale internazionale - israele come Hamas Così il procuratore Khan mina il diritto penale internazionale - Chiedere l'arresto di Netanyahu al pari dei leader di Hamas, senza che la Corte dell'Aia abbia compiuto un'indagine approfondita, servirà solo a rendere la giustizia internazionale meno efficace e più ... adnkronos

Calenda: "Studenti che gridano 'morte a ebrei' sono nazisti, i no vax delle crisi internazionali' - Calenda: "Studenti che gridano 'morte a ebrei' sono nazisti, i no vax delle crisi internazionali' - “israele non sta compiendo un genocidio ... Una grande confusione morale che deriva da una grande ignoranza, sono i no vax delle crisi internazionali”, sottolinea Calenda. adnkronos