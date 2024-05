Israele bombarda ospedale MSF in Cisgiordania, almeno 8 morti. Decine di vittime anche a Gaza - Israele bombarda ospedale MSF in cisgiordania, almeno 8 morti. Decine di vittime anche a Gaza - Israele ha condotto un attacco sull’ospedale Khalil Suleiman di Jenin, in cisgiordania. almeno otto persone sono state uccise. Bombe anche a Gaza. L’UNRWA sospende gli aiuti umanitari a Rafah. fanpage

Cisgiordania, 8 morti e 21 feriti nel raid di Israele a Jenin - cisgiordania, 8 morti e 21 feriti nel raid di Israele a Jenin - (ANSA) - RAMALLAH, 22 MAG - E' salito a otto morti e diversi feriti il bilancio del raid militare israeliano di ieri a Jenin, in cisgiordania ... Wafa ha detto che il bilancio dei feriti è di almeno ... tuttosport

Gaza, Washington Post: “Israele opta per operazione minore a Rafah, ok degli Usa”. Il Qatar: “Negoziati quasi a un vicolo cieco” - Gaza, Washington Post: “Israele opta per operazione minore a Rafah, ok degli Usa”. Il Qatar: “Negoziati quasi a un vicolo cieco” - L'esclusiva di David Ignatius sostiene che il governo israeliano avrebbe abbandonato il piano originario di inviare due divisioni a Rafah, e avrebbe accettato le richieste degli Stati Uniti ... ilfattoquotidiano