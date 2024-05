Isola pedonale a Groppello Via i posti auto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Cambiamenti urbanistici in arrivo nella frazione diin aree di proprietà parrocchiale che saranno a disposizione del Comune grazie alla convenzione firmata tra l’ente e la curia. È quanto è stato annunciato nell’incontro con i cittadini che si è tenuto lunedì sera a, presente il sindaco Fabio Colombo e la giunta al completo. Tra i cambiamenti rilevanti c’è quello di piazza Viganò. Via iper fare spazio a un’pensata come area di socializzazione. La cancellazione di quei parcheggi ha portato il Comune a predisporre nuove aree sosta lungo via Cassano trasformata a un’unica corsia di marcia a senso unico in direzione uscita dalla frazione cassanese. La richiesta diè stata molto dibattuta con preoccupazioni sempre maggiori per la carenza di parcheggi. Un problema che ha fatto emergere, poi, l’incongruenza dell’area sosta pubblica Palassina, da anni utilizzata però solo da privati, con tanto di cancello, impropriamente installato secondo il Comune, per l’ingresso in quel parcheggio.