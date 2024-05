Isola dei Famosi stasera | perché va in onda oggi e quando sarà la finale

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2024)va inla prossima puntata dell'dei? I continui cambiamenti di messa inall'interno del palinsesto Mediaset rischiano di disorientare i telespettatori - che sono sempre meno, va sottolineato - e creare aspettative in giorni in cui il programma non va in. Anche questa settimana gli appuntamenti con il surviving show condotto da Vladimir Luxuria dovrebbero essere due: mercoledì e domenica sera. E il mercoledì in questione è: la nuova puntata dell'deiva inquesta sera. Il motivo è abbastanza intuibile: cercare di racimolare qualche punto di share rispetto ai disastrosi ultimi risultati. Nella puntata di domenica 19 maggio il programma è infatti sceso per la prima volta nella propria storia - lunga storia, va ricordato - sotto i due milioni di telespettatori di media. E per evitare di chiudere con i risultati peggiori della storia i vertici Mediaset le stanno provando davvero tutte.