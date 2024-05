ISOLA DEI FAMOSI | PROSEGUE IL VALZER DEL REALITY NEL PALINSESTO DI CANALE 5

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Lunedì, giovedì, domenica e ora anche il mercoledì. Stasera, mercoledì 22 maggio, in prima serata su5, decimo appuntamento con “L’dei”, ilcondotto da Vladimir Luxuria. Al sua fianco ritroviamo Sonia Bruganelli e Dario Maltese. Inviata in Honduras Elenoire Casalegno. Artur Dainese, Aras Senol e Greta Zuccarello, chi verrà salvato dal pubblico? Una volta decretato il vincitore, verrà aperto un televoto flash: uno tra i due naufraghi rimasti verrà definitivamente eliminato dal gioco, dopo un faccia a faccia per convincere gli spettatori a salvarlo. Questa sera i due super naufraghi Edoardo Stoppa e Samuel Peron torneranno da Playa Olimpo: dopo tre giorni di fatiche porteranno ai compagni di avventura un’importantissima ricompensa. Uno dei due avrà anche un grande potere, capace di ribaltare le sorti degli altri naufraghi.