Isola dei Famosi - cosa aspettarsi dalla puntata di questa sera mercoledì 22 maggio

Federica Panicucci, scontro (furioso) in diretta a Mattino 5. Gaffe e dietrofront con l’avvocato della Pifferi - Federica Panicucci, scontro (furioso) in diretta a Mattino 5. Gaffe e dietrofront con l’avvocato della Pifferi - "Alessia non è una fine stratega", elabora l’avvocata in collegamento, "pensate che prima della sentenza, ad un certo punto mi chiese cosa fosse quella parola difficile e qui non si tratta di ... libero

BIA RFV, Meglio non aver speso a gennaio: ecco perché - BIA RFV, Meglio non aver speso a gennaio: ecco perché - Meglio tenersi un po' di soldi e spendere bene in estate: secondo me nei prossimi anni la Fiorentina potrebbe puntare alla Champions". firenzeviola

L’ascesa e la caduta dei Ferragnez: un’analisi approfondita - L’ascesa e la caduta dei Ferragnez: un’analisi approfondita - Contesto: Nell'ultima puntata di "È sempre Cartabianca", Bianca Berlinguer ha discusso dell'ascesa e della caduta dei Ferragnez, la coppia di influencer ... occhioche