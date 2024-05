Isola dei Famosi 2024 - spunta il nome del vincitore | le quote dei candidati al trionfo

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di mercoledì 22 maggio 2024) L’deista per finire eno i nomi dei favoriti per la vittoria: su Sisal ledeial. L’edizionedell’deisi preannuncia ricca di colpi di scena e strategie vincenti. Con le ultime puntate in vista, gli occhi sono tutti puntati sui naufraghi che continuano a lottare per la vittoria finale.dei, i favoriti di questa edizione – notizie.comSecondo gli esperti Sisal, Edoardo Stoppa sembra essere il favorito con una quota di 1,50, ma non è detto che non ci possano essere sorprese. La popolarità di Edoardo Stoppa non sembra conoscere ostacoli. L’ex inviato di Striscia la Notizia ha conquistato il cuore del pubblico grazie al suo spirito d’avventura e alla sua determinazione. La sua esperienza su Playa Olimpo insieme a Samuel Peron lo vede già tra i protagonisti principali della competizione, posizionandosi al terzo gradino del podio dei favoriti con una quota pari a 7,50.