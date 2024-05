Isola 2024 - Greta Zuccarello contro Artur Dainese | “Fals - disones -o, il tuo ruolo è sterminarci”

Vladimir Luxuria - Isola dei Famosi 2024 L’Isola dei Famosi 2024 arriva alla decima puntata, in onda di mercoledì, e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e soprattutto in Honduras nel corso della serata.

davidemaggio

Chi vuoi salvare tra Artur, Greta e Aras? Sono loro i tre nuovi nominati al termine della nona puntata dell' Isola dei Famosi 2024 andata in onda ieri sera, domenica 19 maggio su Canale 5. In fondo alla pagina, il nostro SONDAGGIO. Eliminato Isola dei Famosi 2024: chi vuoi salvare? Il SONDAGGIO Artur Dainese, Greta Zuccarelloe Aras ?enol sono i tre naufraghi finiti in nomination nella nona puntata dell' Isola dei Famosi 2024.

blogtivvu