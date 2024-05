Iran - l’attivista Masih Alinejad | Raisi ha assoldato killer per assassinarmi Festeggio la sua morte | la leadership è nel caos – L’intervista

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 22 maggio 2024) «Quando ho sentito la notizia dello schianto dell’elicottero, senza nemmeno sapere sesarebbe sopravvissuto o meno, ho iniziato a ballare». A dirlo a Open è, giornalista e attivistaiana naturalizzata statunitense e fondatrice del movimento di protesta contro l’obbligo dell’hijab My Stealthy Freedom, una delle tante, tantissime,iane che hanno festeggiato per ladell’autocrate. Quegli stessi corpi sorvegliati, puniti e più volte vìolati, di donne e uomini, scesi in strada durante le proteste per l’uccisione di Mahsa Jina Amini e contro il regime degli Ayatollah, da giorni celebrano l’incidente aereo avvenuto al confine con l’Azerbaigian, dove domenica hanno perso la vita il presidenteiano e il ministro degli Esteri, Hossein Amir-Abdollahian. In alcune regioni dell’la notizia delladel “macellaio di Teheran” è stata accolta con manifestazioni di gioia.