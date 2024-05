Iran - a Teheran cerimonia per Raisi

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 22 maggio 2024) 8.36 Decine di migliaia diiani si sono riuniti dall'alba nel centro diper l'ultimo omaggio al presidente,morto domenica in un incidente in elicottero.Lo riferisce la tv di Stato. Presente il leader di Hamas, Haniyeh. La folla si è radunata dentro e intorno all'università di,dove la guida suprema della repubblica islamica, l'Ayatollah Ali Khamenei, guiderà le preghiere durante ladi addio per, deceduto all'età di 63 anni insieme ad altre 7 persone tra le quali il ministro degli Esteri, Abdollahian.