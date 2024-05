Io e Picasso al Teatro Alfieri per la rassegna Oltre la linea a Fossalto

(Di mercoledì 22 maggio 2024)lapropone un nuovo appuntamento per il mese di maggio con lo spettacolo “Io e” per questa domenica, 26 maggio, ore 19 aldi

“Io e Picasso”, spettacolo al Teatro Alfieri per la rassegna Oltre la linea a Fossalto - “Io e Picasso”, spettacolo al Teatro Alfieri per la rassegna Oltre la linea a fossalto - Prosegue la rassegna Oltre la linea a fossalto con il suo appuntamento a cadenza mensile, proponendo per il mese di maggio lo spettacolo “Io e Picasso”, una produzione di Akerusia Danza in collaborazi ... primonumero