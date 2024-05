“Io, assolto dopo un processo lungo 14 anni". La storia di Mario Raggi - “Io, assolto dopo un processo lungo 14 anni". La storia di Mario Raggi - Accusato di bancarotta fraudolenta per il fallimento nel 2010 della Fingestim, Raggi è stato assolto in Cassazione nei giorni scorsi. "E’ stato un periodo molto difficile, fatto di rinunce politiche e ... ilfoglio

Mori di nuovo indagato per le stragi del ‘93, il governo: «Sconcertati». Il generale: «Vogliono farmi morire sotto processo» - Mori di nuovo indagato per le stragi del ‘93, il governo: «Sconcertati». Il generale: «Vogliono farmi morire sotto processo» - «Dopo una violenta persecuzione giudiziaria, portata avanti con la complicità di certa informazione e durata ben 22 anni, che mi ha visto imputato in ben tre processi, nei quali sono stato sempre ... ilmessaggero

Condannato Luciano Di Marco Pernice: l'ex dj Miky tra minacce e svastiche - Condannato Luciano Di Marco Pernice: l'ex dj Miky tra minacce e svastiche - Settantadue anni, di Brembate Sopra, in passato già al centro di vicende giudiziarie con una fuga in pigiama dagli ex Ospedali Riuniti e successiva latitanza in Nicaragua, Luciano Di Marco Pernice è ... bergamo.corriere