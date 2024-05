Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 22 maggio 2024) "Non era giovane, e men che meno bella" e sebbene "Seniha avesse già trentanove anni compiuti, non le era ancora toccato in sorte un marito". I genitori hanno puntato tutto sul fratello, che infatti ha una bella moglie e lavora. Seniha è tanto invidiosa che addirittura lascia che la cognata si interessi ad altri uomini, come al ventenne dandy sbruffone con i denti bianchissimi, figlio di parvenu che han fatto i soldi con le miniere. Come un’anti Emma, Seniha usa le passioni altrui per costruire una propria piccola vendetta, unica soddisfazione che può avere nella sua condizione, tra meschinità e gli ambienti soffocanti della borghesia provinciale dove serpeggia decadenza e immoralità. Seguire questa antieroina, acida e antipatica, più che all’immedesimazione porta il lettore al volerla accompagnare, perché il suo occhio di vittima è acuminato come non mai, forse perché per tutta la vita si è sentita che gli altri la trattavano con sufficienza per il suo aspetto.