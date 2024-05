Inveruno - arrestato il piromane che aveva bruciato un' auto in via Santa Teresa

(Di mercoledì 22 maggio 2024)(Milano) – Ha dato fuoco a un’vettura parcheggiata a lato strada, senza un motivo plausibile: a poche ore di distanza dall’episodio è stato individuato edai arabinieri. I militari della Sezione Radiomobile dei Carabinieri di Legnano hannoquesta notte in flagranza di reato per incendio doloso un uomo di 48 anni, residente a Cuggiono. La notte precedente l’uomoprovocato l’incendio di un’vettura parcheggiata in via. Il responsabile dell’incendio, individuato grazie alle testimonianze di alcuni cittadini che hanno assistito all’episodio e utilizzando i filmati degli impianti di videosorveglianza del territorio, è stato bloccato dai Carabinieri mentre si aggirava in bicicletta poco distante dal luogo dell'incendio. A seguito della successiva perquisizione sono stati rinvenuti due accendini e un coltellino svizzero, che sono stati posti sotto sequestro.

