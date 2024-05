Intesa Sanpaolo multata dall’Antitrust | pratiche scorrette per Rbm Salute e Previmedical

(Di mercoledì 22 maggio 2024) L’Antitrust ha multato per 2,5 milioni di euro Rbm, una delle aziende del gruppoche si occupa di assicurazioni ed è specializzata nel settore sanitario. Secondo l’Agcm, ci sarebbero stati ritardi gravi nei rimborsi dei clienti, oltre a rigetti non giustificati delle richieste di rimborso stessa.anche un’altra società,, a cui il gruppo aveva affidato la liquidazione dei rimborsi. I problemi principali sarebbero legati al fondo Meta, al quale sarebbero indirizzati poco meno della metà dei reclami totali.ha risposto sottolineando che i reclami sono in calo e che quindi l’azienda starebbe già lavorando alla soluzione del problema individuato. La multa dell’Antitrust a RbmAutorità Garante della Concorrenza e del Mercato o Agcm, più comunemente conosciuta come Antitrust, ha multato una società del gruppoche si occupa di assicurazioni sanitarie.

