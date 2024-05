Internazionali d’Italia juniores Le azzurre non lasciano il segno

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Gliche sono riusciti a scampare (da metà mattinata) sui campi in terra del Tennis Club Milano Bonacossa la pioggia prevista per la giornata di martedì, ma ugualmente costretti a sfruttare la disponibilità dei campi di Giussano per completare gli incontri di primo turo di singolare e doppio hanno emesso il primo verdetto: non c’è più traccianel tabellone principale femminile dopo che tutte e nove leiscritte sono state eliminate all’esordio. Alle sette estromesse nella giornata di lunedì, si sono infatti aggiunte Sveva Pieroni e Gaia Meduzzi. La pistoiese, al via con una wild card, ha raccolto le briciole al cospetto della giapponese Mayu Crossey (nella foto sotto) , forte del ruolo di testa di serie n°13, che si è imposta per 6/2, 6/1. Qualche resistenza in più ha opposto la piemontese Maduzzi, che partiva addirittura con i favori del pronostico (almeno in termini di classifica: 66 contro 105) sulla qualificata Valentina Steiner.