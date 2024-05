Inter - ufficiale il nuovo proprietario | inizia l’era Oaktree

(Di mercoledì 22 maggio 2024) L’annunciofinalmente è arrivato. Dopo 8 anni e sette trofei in bacheca, tra cui due scudetti, si è chiusa in casaSuning: martedì 21 maggio era fissata l’ultima data utile per la restituzione del prestito contratto nel 2021 con il fondoda circa 385 milioni di euro (compresi gliessi), una scadenza che il presidente dell’Steven Zhang non è riuscito a onorare. L’passa così nelle mani del gruppo californiano, che sarà il. Una notizia che ha creato non poca apprensione nei tifosi, che sirogano su quale sarà il futuro del club.Leggi anche: La vittima del volo Londra-Singapore è un inglese di 73 anni. Il viaggio organizzato con la moglie… La resa di Zhang Steven Zhang le ha provate tutte, ma non sono servite le lunghe negoziazioni con il fondo statunitense Pimco, che avrebbe dovuto fornire 430 milioni di euro, prendendo il posto dicome creditore, e nemmeno il tentativo di un’ulteriore proroga breve del prestito con il fondo californiano.

