Inter - tra Oaktree e Zhang rispunta Zilliacus | la situazione

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Thomasvenuto ai microfoni di TvPlay per parlare delladell’e dell’esse verso il club Thomasvenuto ai microfoni di TvPlay per parlare delladell’e dell’esse verso il club. Le sue dichiarazioni:– «Io sono moltoessato all’

Zilliacus: "Oaktree-Inter Notizia triste per i nerazzurri, abbassamento standard e niente continuità al club" - zilliacus: "Oaktree-Inter Notizia triste per i nerazzurri, abbassamento standard e niente continuità al club" - Thomas zilliacus, imprenditore finlandese che da diverso tempo manifesta il suo interesse per l`acquisizione dell`Inter, è stato ospite a TVPlay. Queste le sue. calciomercato

Ultim’ora Inter, l’annuncio di Zilliacus: sognano i tifosi - Ultim’ora Inter, l’annuncio di zilliacus: sognano i tifosi - Il noto imprenditore Thomas zilliacus ha fatto un annuncio che esalta i tifosi dell'Inter. Avete sentito le dichiarazioni Sono giorni del tutto altalenanti per i tifosi dell'Inter, che dopo aver vist ... informazione

Zilliacus: “Ecco quanto vale davvero l’Inter. Parlerò con Oaktree” - zilliacus: “Ecco quanto vale davvero l’Inter. Parlerò con Oaktree” - Thomas zilliacus, imprenditore finlandese che da diverso tempo manifesta il suo interesse per l’acquisizione dell’Inter, è stato ospite a TVPlay. L’argomento principale è stato, ovviamente, ... passioneinter