Inter - si chiude l'era Zhang Gli acquisti più costosi | domina Lukak - ma ci sono anche Joao Mario e Gabigol

(Di mercoledì 22 maggio 2024) è arrivato il comunicato ufficiale, l`è passata in possesso di Oaktree.

UFFICIALE – Il fondo Oaktree è proprietario dell’Inter: il comunicato - UFFICIALE – Il fondo Oaktree è proprietario dell’inter: il comunicato - È arrivata da poco l’ufficialità: l’inter passa ufficialmente in gestione al fondo americano Oaktree. Ciò, a seguito del mancato rimborso di un prestito triennale di circa 395 milioni di euro da parte ... mondonapoli

Ex Juventus: Marotta può diventare presidente dell'Inter - Ex Juventus: Marotta può diventare presidente dell'inter - Il passaggio da Suning a Oaktree è ufficiale. L'inter è stata pignorata dal fondo statunitense ed è passata di proprietà. E ora ci sarà da capire chi prenderà il posto di Steven zhang come presidente ... ilbianconero

Inter, si chiude l'era Zhang. Gli acquisti più costosi: domina Lukaku, ma ci sono anche Joao Mario e Gabigol - inter, si chiude l'era zhang. Gli acquisti più costosi: domina Lukaku, ma ci sono anche Joao Mario e Gabigol - è arrivato il comunicato ufficiale, l`inter è passata in possesso di Oaktree. Steven zhang non è riuscito a ripagare il debito e il fondo americano ha fatto. calciomercato