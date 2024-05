Inter - sfuma il blitz per Rabiot?

Inter, da Zhang a Oaktree: oggi il cambio di proprietà. Diretta news - inter, da Zhang a Oaktree: oggi il cambio di proprietà. Diretta news - E' il giorno di Oaktree in casa inter. Il fondo californiano chiuderà il passaggio di proprietà del club nerazzurro facendo terminare l'era Suning-Zhang. Il passaggio successivo sarà quello delle ... sport.sky

TS - Mercato in pari No, col segno più. Sarà player trading: l'Inter valuta chi cedere - TS - Mercato in pari No, col segno più. Sarà player trading: l'inter valuta chi cedere - Da oggi Oaktree diventerà il nuovo proprietario dell'inter. Secondo Tuttosport, si ripartirà con un Marotta che avrà ampio margine di manovra e ... fcinternews

I migliori della serie A: nelle nomination solo due dell'Inter, tra i bomber non ci sono né Lautaro né Thuram - I migliori della serie A: nelle nomination solo due dell'inter, tra i bomber non ci sono né Lautaro né Thuram - Ci sono appena due giocatori dell’inter dominatrice del campionato tra i migliori giocatori di serie A selezionati dalla Lega per assegnare i titoli di Mvp della stagione. A rappresentare i nerazzurri ... repubblica