Inter - saluto COMMOSSO di Moratti a Zhang | il messaggio a Oaktree è CLAMOROSO

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Le parole di Massimo, ex presidente dell’, sul passaggio di proprietà dei nerazzurri. I dettagli Massimo, ex presidente dell’, ha parlato a calciomercato.com del passaggio di proprietà dei nerazzurri.– «Daista, adico solo grazie.

Senza Zhang e con il fondo anonimo Oaktree, l'Inter perde la faccia. Letteralmente - Senza zhang e con il fondo anonimo Oaktree, l'Inter perde la faccia. Letteralmente - Questo è il risultato segnato sul tabellone alla fine del match nel quale zhang ha cercato di rimanere in sella, di continuare il suo corso, dovendo alla fine accettare il verdetto del campo: ... huffingtonpost

Moratti: "Dispiaciuto per questo finale, a Zhang dico grazie. Spero Oaktree non guardi soltanto al lato finanziario" - moratti: "Dispiaciuto per questo finale, a zhang dico grazie. Spero Oaktree non guardi soltanto al lato finanziario" - Dopo il passaggio, ormai ufficiale, dell'Inter da zhang a Oaktree, lo storico presidente dell'Inter, Massimo moratti ha espresso il suo dispiacere per l'epilogo della proprietà Suning: "Mi dispiace ... fcinternews

Moratti: "Zhang ha fatto debiti per l'Inter, non per sé. Oaktree Serve rispetto la società" - moratti: "zhang ha fatto debiti per l'Inter, non per sé. Oaktree Serve rispetto la società" - Le ultime ore in casa Inter sono state decisamente movimentate e anche un personaggio illustre come Massimo moratti ha voluto dire la sua ... ha commentato il passaggio di proprietà dalla famiglia ... gazzetta