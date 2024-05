Inter-Oaktree - comunicazione chiara! Si sbloccano due rinnovi? – SI

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 22 maggio 2024) L’è ufficialmente passata da Zhang ama con la garanzia dello stesso management che ha finora assicurato competitività e vittorie. Le intenzioni del fondo americano vengono per ora confermate con uno scatto insieme a due dirigenti nerazzurri. Tancredi Palmeri su Sportitalia spiega cosa avverrà nei prossimi giorni INTENZIONI CHIARE – L’saluta Steven Zhang dopo sette anni e accoglieche proprio oggi è subentrato alla presidenza del club nerazzurro. Il fondo americano, come già si era detto, ha tutte le intenzioni di rimanere alla guida dell’, proseguendo il lavoro con lo stesso management che tanto bene ha fatto in questi ultimi anni. La prima riunione operativa è già andata in scena, come sottolinea Tancredi Palmeri: «Tutto poi è abbastanza provvisorio, nel senso che le parole lasciano il tempo che trovano.