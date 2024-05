Inter-Oaktree - c’è l’ultim’ora | il comunicato ufficiale

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Ultim’ora importantissima in casa. È arrivato ilsulla nuova proprietà dei nerazzurri. Era nell’aria e l’annuncio è finalmente arrivato. È una data storica per l’, che si tinge di stelle e strisce. È infattiil passaggio dalla famiglia Zhang al fondo, di cui l’ormai ex presidente era debitore di una cifra di circa 380 milioni di euro. La società californiana ha escusso il pegno e, attraverso un, ha sancito l’acquisizione delle quote del club. Di seguito la nota emanata: “Dal 22 maggio 2024, fondi gestiti daCapital Management, LP (“”) sono proprietari di FCnazionale Milano (“” o il “Club”). Ciò fa seguito al mancato rimborso del prestito triennale concesso daalle holding dell’, scaduto il 21 maggio 2024 con un saldo complessivo di circa 395 milioni di euro.

