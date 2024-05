Inter - non solo mercato | con Oaktree altro programma da definire

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Il cambio di proprietà dalla famiglia Zhang al fondo californianonon andrà a impattare soltanto sulle strategie di calcioper l’. Bisognerà infattianche un importante, ovvero quello relativo alle amichevoli di preparazione alla prossima stagione. PRECAMPIONATO – Il cambio di proprietà dalla famiglia Zhang aporta inevitabilmente aria di cambiamento. Non tanto nelle trattative contrattuali e di– che sono già ampiamente avviate grazie al sempre ottimo lavoro della dirigenza – ma per quanto riguarda programmi logistici e di campo. L’esempio più lampante riguarda il piano per l’estate, con la preparazione in vista della prossima, lunghissima, stagione. Che l’deve ora capire come organizzare., conniente tournée in Cina? Piano precampionato da studiare TOURNÉE – Con Steven Zhang alla guida dell’, il club aveva inproprio una tournée in Cina, con partenza fissata per fine luglio.