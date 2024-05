Inter - i saluti di Calhanoglu a Zhang | Grazie per aver avuto fiducia in me

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Hakanè tra i giocatori dell’che in queste ore stanno salutando il presidente uscente Steven. Il club nerazzurro è infatti ufficialmente passato nelle mani del fondo Oaktree. “Presidente,perin me quando nessun altro lo faceva – scrive il centrocampista turco sul proprio profilo Instagram – Le esperienze e i successi che abbiamo condiviso avranno sempre un posto speciale nel mio cuore. Ti auguro il meglio per il futuro.” SportFace. .

