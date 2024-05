Inter già fatta al 70-75% E il restante? La strategia è chiara ? SI

(Di mercoledì 22 maggio 2024) L’, oltre al passaggio di proprietà, pensa anche al mercato. Dettagli sul budget per la stagione 2024/2025, con già ottimi rinforzi. STRATEGIE – Come riferisce Alfredo Pedullà, in collegamento su Sportitalia, il mercato dell’ha già una sua progetto importante con grande attenzione già a partire dalla stagione appena trascorsa. Secondo l’esperto il mercato dei nerazzurri al 70-75% per la stagione 2024/2025 era stato già completato a gennaio avendo chiuso quelle due operazioni, evidenziando un’organizzazione precoce e mirata da parte della dirigenzaista. I vari Marotta e Ausilio, fuoriclasse nel loro settore, infatti si sono già mossi con largo anticipo a gennaio e adesso nelle prossime settimane l’obiettivo sarà quello di puntellare una rosa giù forte. L’attende e valuta le situazioni in attesa del grande annuncio RIMANENZE – L’, in attesa dell’annuncio del cambio di proprietà, ha compiuto due importanti mosse nel mercato invernale,(Zielinski, Taremi) che hanno costituito una parte significativa delle loro operazioni complessive.

