Inter - finisce l' era Zhang | prestito non rimborsat - Oaktree nuovo proprietario

Inter-Oaktree, svolta decisiva sul futuro: la notizia riguarda Zhang - Inter-oaktree, svolta decisiva sul futuro: la notizia riguarda Zhang - Un nuovo prestito sembrava cosa fatta ... di cui fanno parte due consiglieri in quota oaktree, Carlo Marchetti ed Amedeo Carassai, oltre ai componenti Suning. Non cambierà la strategia di mercato ... spaziointer

Inter, comincia l’era Oaktree: niente da fare per Zhang, pomeriggio l’annuncio - Inter, comincia l’era oaktree: niente da fare per Zhang, pomeriggio l’annuncio - passa nelle mani del fondo californiano oaktree. Per il club nerazzurro comincia così l'era americana: un epilogo divenuto con il passare del tempo inevitabile a causa dell'incapacità della famiglia ... fcinter1908

Suning non ha restituito il debito di 380 milioni: stamattina l’escussione del pegno, nel pomeriggio l’annuncio del fondo come nuova proprietà - Suning non ha restituito il debito di 380 milioni: stamattina l’escussione del pegno, nel pomeriggio l’annuncio del fondo come nuova proprietà - E ancora: più alta sarà la cifra totale spesa dai californiani per prendersi l’Inter (tra prestito iniziale e aggiunta decisa dal perito), più oaktree potrebbe allungare i tempi della propria gestione ... gazzetta