Inter - esito prevedibile - Paolillo guarda al futuro | Oaktree di alto livello ma non resterà a lungo

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Adesso che la situazione sta per diventare più chiara, c’è anche chi potrà dire di averlo previsto per tempo. Ernesto, che l’la conosce bene avendo agito da dirigente del club per diversi anni (come amministratore delegato), da mesi ripeteva che tutto sarebbe dipeso dae oggi il fondo americano è a un passo dall’escutere il pegno relativo alle quote societarie. Non una soluzione dai soli aspetti positivi per ilin viale della Liberazione, ma comunque uno step che può avere delle buone ricadute. Soprattutto un epilogo, per come si è sviluppata la vicenda, ormai divenuto inevitabile, una volta che (per mancanza di un acquirente credibile e con valutazioni del club in linea con quelle di Suning) Steven Zhang ha provato invano a cercare un creditore diverso, incagliandosi in una situazione chenon riteneva vantaggiosa per sé stessa.