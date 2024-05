Inter - Calhanoglu omaggia Zhang | Ti auguro il meglio per il futur - gli addii non sono mai facili

Non solo Federico Dimarco: anche Hakan Calhanoglu ha voluto dedica re un saluto speciale all’ormai ex presidente dell’Inter Steven Zhang , con parole che sono davvero commoventi. dedica – È un giorno a suo modo storico quello di oggi, con la proprietà dell’Inter che passa ufficialmente dalla famiglia Zhang – proprietaria del club per quasi otto anni, dopo l’ingresso nel 2016 – al fondo californiano Oaktree. inter-news

Hakan Calhanoglu è tra i giocatori dell’ Inter che in queste ore stanno salutando il presidente uscente Steven Zhang . Il club nerazzurro è infatti ufficialmente passato nelle mani del fondo Oaktree. “Presidente, grazie per aver avuto fiducia in me quando nessun altro lo faceva – scrive il centrocampista turco sul proprio profilo Instagram – Le esperienze e i successi che abbiamo condiviso avranno sempre un posto speciale nel mio cuore. sportface

Calhanoglu ringrazia Zhang e ricorda l’arrivo all’Inter: «Grazie per aver avuto fiducia in me quando nessuno l’ha fatto» FOTO - calhanoglu ringrazia zhang e ricorda l’arrivo all’Inter: «Grazie per aver avuto fiducia in me quando nessuno l’ha fatto» FOTO - calhanoglu ringrazia zhang e ricorda l’addio al Milan: «Grazie per aver avuto fiducia in me quando nessuno l’ha fatto». Le parole dell’ex rossonero Anche calhanoglu saluta Steven zhang. Il ... milannews24

