Inter - Biasin | Questo il mio voto a Zhang! Cessioni? Una linea

(Di mercoledì 22 maggio 2024), durante una recente apparizione video, il noto giornalista sportivo Fabrizioha affrontato diverse tematiche legate all’, tra cui– Secondo Fabrizio, attualmente nessun giocatore dell’ha manifestato la volontà di lasciare il club. Tuttavia, con l’estate che porterà l’Europeo, ci sono molte variabili in gioco che potrebbero influenzare le decisioni future: «È ovvio che se arriva un’offerta irrinunciabile, Marotta non può far altro che ascoltarla» ha spiegatoa Tv play, sottondo la necessità di considerare eventuali proposte di mercato significative che potrebbero arrivare. L’e il suo ex ormai presidentePRESIDENTE – Parlando della gestione di Stevenha espresso un giudizio molto positivo: «Prima dell’arrivo di, l’si trovava al 65° posto del ranking UEFA, una posizione decisamente inferiore rispetto agli standard attuali.

Biasin: “Oaktree Ecco come farà l’Inter ad alzare l’asticella. Mercato In uscita…” - biasin: “Oaktree Ecco come farà l’Inter ad alzare l’asticella. Mercato In uscita…” - Intervenuto ai microfoni di TVPlay.it, fabrizio biasin ha fatto il punto della situazione dopo l'ufficialità del passaggio di proprietà dell'Inter da Zhang a Oaktree: "Per la prima volta nella storia ... fcinter1908

Biasin: “Porto e Marsiglia si sono fatte avanti per De Zerbi, lui attende…” - biasin: “Porto e Marsiglia si sono fatte avanti per De Zerbi, lui attende…” - In esclusiva a TMW Radio ha parlato fabrizio biasin che ha detto: "Roberto de Zerbi ha lasciato il Brighton. Qualcuno dice “non ha vinto niente”. Però i suoi tifosi lo hanno osannato, gli hanno detto ... ilmilanista

Biasin: “Le parole di Marotta possono apparire luccicanti ma non erano scontate, la Quercia ha dato garanzie” - biasin: “Le parole di Marotta possono apparire luccicanti ma non erano scontate, la Quercia ha dato garanzie” - Il giornalista fabrizio biasin ha espresso il suo parere sull’imminente cambiamento societario del club nerazzurro. fabrizio biasin su TMW ha parlato della continuità che Oaktree ha fatto filtrare di ... calcioblog