Inter a Oaktree - cambia un programma per la nuova prestagione?

(Di mercoledì 22 maggio 2024) L’da oggi è di, con il passaggio al fondo americano avvenuto stamattina. La novità, col passaggio a Suning, può avere uno sviluppo legato allazione della prossima stagione. Ne parla il sito del Corriere dello Sport. IL CAMBIO – Niente paura: le modifiche dilegate all’immediato per l’è improbabile che riguardano un impoverimento di rosa e management. Anche per quanto affermato dal comunicato uscito a metà mattina. Più che altro, le prime mosse riguarderanno il nuovo Consiglio d’Amministrazione, così come il presidente che sostituirà Steven Zhang. Ma c’è anche di più, perché bisogna vedere doveandrà a rimodulare le scelte che si stavano definendo per la stagione 2024-2025 dell’, ancora sotto Suning. E qui può già esserci una novità significativa dalle amichevoli per il precampionato.die non più di Suning:il precampionato LA NOVITÀ – L’idea, con la famiglia Zhang ancora al comando, era di fare una tournée in Cina in estate.