Installatore per telefonia. Atm apre due posizioni - installatore per telefonia. Atm apre due posizioni - Offerte di lavoro a Milano: elettricista verticalista e assistenti per impianti TVCC. Esperienza richiesta, contratto a tempo indeterminato. Per info: Afolmet.it. ilgiorno

In 250 contro l'antenna per la telefonia vicina alle case - In 250 contro l'antenna per la telefonia vicina alle case - Dopo la petizione per fermare l'installazione in via IV Novembre i cittadini ricevuti in prefettura. L'impianto ha tutte le autorizzazioni. Da poco, però, il Comune ha approvato un regolamento ... rainews

Antenna della telefonia a ridosso delle case - Antenna della telefonia a ridosso delle case - I cittadini, dopo aver raccolto 250 firme, si sono rivolti prima al Comune e ora alla Prefettura venendo ricevuti e ottenendo rassicurazione che il loro caso sarà preso in esame ... rainews