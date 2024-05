Inseguimento nei boschi della droga Ladro rintracciato e denunciato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Si impossessa di una macchina e va a fare shopping nei. Unneidello spaccio verso Furato porta al fermo di un. La polizia Locale di Busto Garolfo è riuscita a bloccare una persona che stava aggirandosi neiverso Furato a bordo di una vettura rubata. Tutto è iniziato durante le indagini svolte dagli agenti, anche con l’utilizzo dei sistemi di lettura targa, per monitorare ed individuare il percorso di un’auto su cui gravava una denuncia di appropriazione indebita. Lo hanno trovato in via Furato ed il, per evitare i controllo, ha percorso a forte velocità in retromarcia una strada cercando di speronare la pattuglia, scappando poi a forte velocità lungo le vie del centro. Il conducente è poi entrato in una casa di corte ed ha abbandonando il veicolo, ma ilè stato comunquee deferito all’autorità per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, appropriazione indebita e per guida senza patente.