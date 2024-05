INFORTUNI Napoli | si ferma Rrahmani e NOVITA’ su Osimhen

Napoli, tendinopatia per Rrahmani. Osimhen e Zielinski verso il recupero - napoli, tendinopatia per rrahmani. Osimhen e Zielinski verso il recupero - Il napoli è tornato al lavoro questa mattina per preparare il match con il Lecce, in programma domenica. La sfida con i salentini chiuderà il campionato di Serie A per le due formazioni. Non si è ... corrieredellosport

Ssc Napoli, il report di allenamento del 22 maggio. Torna in gruppo Ngonge, ma si ferma Rrahmani. Le ultime da Castel Volturno - Ssc napoli, il report di allenamento del 22 maggio. Torna in gruppo Ngonge, ma si ferma rrahmani. Le ultime da Castel Volturno - La Ssc napoli, attraverso il proprio sito ufficiale, ha reso noto il report di allenamento del giorno 22 maggio. Torna in gruppo Cyril Ngonge, ma si ferma Amir rrahmani per una tendinopatia. Ancora a ... mondonapoli

Si ferma Rrahmani: lavoro a parte per il centrale - Si ferma rrahmani: lavoro a parte per il centrale - Si ferma Amir rrahmani a pochi giorni dalla gara contro il Lecce in programma domenica al Maradona alle ore 18. Come riferito dal napoli sul proprio sito ufficiale, La squadra ha lavorato sul campo 1 ... tuttonapoli