Influencer trovata in fin di vita con un foro nel petto | il marito indagato

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Biella - Soukaina El Basri, 30enneconosciuta sui social come Siu, giace in fin diall'ospedale di Novara dopo essere statain casa sua con unnel. Il, Jonathan Maldonato, ha dichiarato che la donna sarebbe caduta accidentalmente su uno spigolo della cassettiera, ma la versione non convince gli inquirenti, che hanno aperto un'inchiesta e iscritto l'uomo nel registro degli indagati. Troppe incongruenze nella versione delSono diverse le cose che non tornano nella versione di Maldonato. Innanzitutto, la quantità di sanguesulla scena dell'incidente è incompatibile con una semplice caduta. Inoltre, Siu avrebbe confermato ai soccorritori di essere caduta, ma poi, in ospedale, ha preferito non parlare. A questo si aggiungono le testimonianze di parenti e amici della coppia, che descrivono un rapporto non idilliaco e costellato da frequenti litigi.

