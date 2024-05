Influencer si addormenta in camera di hotel - il figlio di 2 anni annega nella piscina

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Un dramma incommensurabile ha colpito la famiglia dell’malese Jasmine Yong. Il suoletto di appena dueè mortotodell’dove stavano soggiornando per una breve vacanza. Il tragico incidente è avvenuto mentre i genitori riposavanoloro stanza. Jasmine Yong ha condiviso il terribile episodio attraverso un toccante post su Instagram, nel quale ha ricostruito gli eventi che hanno portato alla morte del piccolo. La famiglia, composta da Jasmine, suo marito Lim Kong Wang e il loro, era andata in unper celebrare la festa della mamma l’11 maggio scorso. I fatti: bimbo si allontana dalla, fatale una porta aperta Nel pomeriggio, dopo aver giocato con il bambino e avergli dato il latte, si sono tuttiti insiemestanza. Al loro risveglio, i genitori hanno scoperto con sgomento che il piccolo non era più accanto a loro.

