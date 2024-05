Influencer in rianimazione con una ferita al petto | mistero a Novara

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Ha detto di essere caduta in casa e ora è ricoverata in gravi condizioni in ospedale a: si tratta dell’Soukaina El Basri. In procura è stato aperto un fascicolo contro ignoti. Le indagini per quanto accaduto alla donna, che ha raggiunto gli 80mila follower su Instagram, sono affidate alla polizia.

Influencer trovata in fin di vita con un foro nel petto: il marito indagato - influencer trovata in fin di vita con un foro nel petto: il marito indagato - Cronaca nazionale Biella - 22/05/2024 16:20 - Soukaina El Basri, 30enne influencer conosciuta sui social come Siu, giace in fin di vita all'ospedale di novara dopo essere stata trovata in ... abruzzo24ore.tv

Cos’è successo a Suokaina El Basri, l’influencer detta Siu - Cos’è successo a Suokaina El Basri, l’influencer detta Siu - Soukaina El Basri, conosciuta come Siu, è un’influencer di 30 anni che attualmente si trova in gravi condizioni in ospedale. La sua situazione è molto critica e si trova in terapia intensiva in un ... tag24

Chi è Jonathan Maldonato, marito dell’influencer Siu - Chi è Jonathan Maldonato, marito dell’influencer Siu - Soukaina El Basri, 30 anni, influencer marocchina conosciuta come Siu, era distesa a terra con un buco nel torace, circondata da una quantità di sangue insolita. Mentre l’ambulanza la portava ... tag24