Inferno nei cieli Turbolenza sul volo - sangue e caos a bordo Un morto e 54 feriti

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Una caduta di 1.830 metri in meno di tre minuti e il panico si è diffuso suldella Singapore Airlines causando la morte per infarto di un cittadino britannico di 73 anni. L’aereo era partito lunedì sera alle 23,38 (ora italiana) da Londra Heathrow diretto a Changi, l’aeroporto della città-Stato asiatica dove era atteso alle 18 di ieri ora locale (mezzogiorno in Italia). La perturbazione, forte e improvvisa, ha provocato anche 54, 7 gravi, soprattutto per i colpi ricevuti alla testa saltando contro le cappelliere o per essere stati colpiti dai bagagli e altri oggetti volati nella carlinga al momento della caduta; nove sono membri dell’equipaggio. Passata la tempesta e stabilizzato il velia una quota di 9.400 metri, i piloti hanno chiesto di effettuare un atterraggio di emergenza al più vicino aeroporto internazionale, quello di Suvarnabhumi a Bangkok, capitale della Thailandia.

Vuelta donne, la volata è un inferno: caduta rovinosa per Elisa Balsamo e Sofia Bertizzolo - Vuelta donne, la volata è un inferno: caduta rovinosa per Elisa Balsamo e Sofia Bertizzolo - (LaPresse) Brutta caduta nel finale della prima tappa della Vuelta femminile a Burgos, in Spagna. Coinvolte due cicliste italiane, Elisa Balsamo e Sofia Bertizzolo che sono finite contro le transenne ... video.corriere

Zayn: dagli One Direction all’inferno (e ritorno) - Zayn: dagli One Direction all’inferno (e ritorno) - In una grande sala semibuia un cantante seduto su uno sgabello comincia a cantare: “Tried to disconnect my body from my soul”, “ Ho provato a disconnettere il mio corpo dalla mia anima ”. C’è una soff ... rockol