Industria Italiana Autobus - il governo prende tempo | Venti giorni per decidere sull’offerta di Seri I sindacati | Si faccia garante

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Ilsulla cessione di. Al termine dell’incontro coned enti locali a Roma, il ministro delle Imprese Adolfo Urso ha allontanato il via libera per il passaggio della società – in mano a Invitalia con la partecipazione di Leonardo – al gruppo della famiglia Civitillo, spiegando che ci trascorreranno “altridiprima di assumere la decisione sull’indirizzo da dare” all’Agenzia per lo sviluppo: “In questisi può ulteriormente approfondire se esistono altre proposte integrative o alternative rispetto al gruppo. Al termine ci assumeremo la nostra responsabilità per salvare e rilanciare questo importante asset strategico del nostro Paese”. Quasi 600 dipendenti, due centri produttivi – Bologna e Flumeri, nell’Avellinese – e dieci anni di vertenza alle spalle,ha al momento un solo acquirente interessato: la holding degli imprenditori campani attivi nel settore degli accumulatori di energia.

Nascerà in Italia il cargo spaziale europeo che rientra a Terra - Nascerà in Italia il cargo spaziale europeo che rientra a Terra - L'industria italiana è in prima fila per lo sviluppo di un veicolo spaziale cargo in grado di rientrare a Terra, che garantisca all'Europa un accesso indipendente e duraturo all'orbita bassa terrestre ... ecodibergamo

Scania avvia la vendita di camion autonomi per le miniere - Scania avvia la vendita di camion autonomi per le miniere - Dopo la caduta di marzo, le immatricolazioni italiane dei veicoli industriali con massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate sono tornate a salire ad aprile, recuperando il 18,5% rispetto al mese ... trasportoeuropa

Industria Italiana: sospesa trattiva per cessione a privati - industria italiana: sospesa trattiva per cessione a privati - È stata sospesa la trattativa in corso per la cessione di industria italiana Autobus al gruppo Seri di Caserta. (ANSA) ... ansa